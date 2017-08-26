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≡ На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новом учебном году в школах Костанайской области откроется 31 класс с преподаванием одного из предметов на английском языке. Экспериментальными станут 7-9-е классы в 19 школах 14 городов и районов области.
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марина
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
курсовой подготовкой по предметам было охвачено 253 педагога, а всего за год повысят языковую квалификацию по предметно-языковым курсам 639 преподавателей.

А на сколько "достойно" педагоги повысят свою языковую квалификацию?
Это ведь курам на смех - за полгода выучить, упс иностранный язык "освоить", чтобы идти смело в класс и вести на нём дисциплину.
Будет все это происходить на уровне "бе-ме" - "их бин нихт ферштейн", "моя твоя не понимайт" и т.п., на пинках - "патамушта" должно быть , ну и конечно, без показушных уроков не обойдемся. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте этих учителей. Стыдоба несусветная. О районах вообще молчу....

Дальнобой.
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают педагоги,не хотят переобучением заниматься,в этом году с Костанайской области увёз уже 12 семей учителей в разные области России,у всех уже была работа,все поясняют одно и тоже,не нормальная система образования,мне всё равно,просто констатирую факт.Едут так же с Алматинской,Акмолинской и т.д.И на сентябрь и октябрь заказов на домвещи попутно очень много и не у меня одного.Очень жаль конечно.Всем привет.

§ Грибоедов
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем, никто из выпускников скоро не будет знать физику, химию, биологию и информатику.
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§ Грибоедов
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может Кваквастану и пойдет такое образование.
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§ Vital
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4508
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:

😁😂😃🙊скорей всего так и будет.
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111
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 15:04
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная ситуация складывается, аж до смешного. У меня такое впечатление что это специально делается. Если через 20 лет такого образования человек читать умеет - значит у него высшее образование. Может идти в депутаты! А с другой стороны все закономерно. Где вы видели чтоб руководитель умней себя на работу брал. А у нас так во всем. Вот дисбаланс и наблюдаем - во всем! Смеюсь громко.

Кобра
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно! Только для высшего надо будет уметь писать ручкой на бумаге, а не на клавиатуре стучать. Или это уже будет ученая степень?

Гусман
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дальнобой.:
Уезжают педагоги,не хотят переобучением заниматься,в этом году с Костанайской области увёз уже 12 семей учителей в разные области России,у всех уже была работа,все поясняют одно и тоже,не нормальная система

а я бы если был педагогом, постарался бы за счет государства пройти эти языковые курсы получить международный сертификат, попрактиковаться год два на этом языке, да еще если появиться возможность пройти повышение квалификации в стране носителей языка, а потом можно и выезжать за пределы РК и у кого будет больше шансов устроится на престижную работу там? ведь в дальнейших планах и РФ то же переход предметов на Английски язык.

андрей
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фома а где Вы видели что бы здесь в обще по уму на работу брали.....????? Страна сотовых звонков

* 112
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
марина:
на сколько "достойно" педагоги повысят свою языковую квалификацию?

Очень интересно, почему не педагог?
И коль начинаем критиковать эту профессию, скажите о своей..
Неужели там нет изъянов?
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* 112
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дальнобой.:
Очень жаль конечно.В

Жаль чего собственно?
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36+
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 17:52
Комментарий удален модератором.

Дальнобой.
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что специалисты уезжают.Все кого перевозил сказали что уже у них есть работа в школах и вузах,подробности не спрашивал,написал же что всё равно.Это моя работа что то и кого то куда то везти.
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