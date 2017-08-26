Цитата: Дальнобой.:

Уезжают педагоги,не хотят переобучением заниматься,в этом году с Костанайской области увёз уже 12 семей учителей в разные области России,у всех уже была работа,все поясняют одно и тоже,не нормальная система

а я бы если был педагогом, постарался бы за счет государства пройти эти языковые курсы получить международный сертификат, попрактиковаться год два на этом языке, да еще если появиться возможность пройти повышение квалификации в стране носителей языка, а потом можно и выезжать за пределы РК и у кого будет больше шансов устроится на престижную работу там? ведь в дальнейших планах и РФ то же переход предметов на Английски язык.