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§ NG.kz
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблочный фестиваль, входящий в программу празднования Дня города в Костанае, начался довольно мирно. Небольшая деревенька, огороженная прилавками и яркой аркой с названием фестиваля, разместилась около ЦУМа.
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праздничный
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организаторам однозначный минус, Вы в этом виноваты и больше никто... и нечего винить людей
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