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≡ В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не заниматься «мышиной возней» при расследовании дел о наркоторговле		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не заниматься «мышиной возней» при расследовании дел о наркоторговле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незаконный оборот наркотических средств в Костанайской области достиг небывалых размеров и привел к значительному росту уголовных дел. Об этом шла речь на круглом столе, организованном в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
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Оборотни
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я участковому открыто сказал, кто и где торгует наркотиками,а он мне: и чО?? Контрольную закупку сделаешь? Вот и молчи

Бывалый
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подсудимому вменили перевозку наркотических средств, а задержали его с наркотиками в кармане. При этом в обвинительном акте не были описаны путь следования, марка автомобиля, адреса, поэтому в приговоре факт перевозки не нашел своего отражения.
/*Сполз под стол от смеха*/
То есть можно взять мешок герыча, взвалить его себе на горб, и пешком перетащить через всю страну на глазах у полицейских и судей, и никто не сможет за это предъявить перевозку наркотиков? ))))))))))))))

Берик
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ХаХа а на 2 фото прокурор спит) За такое вообще положено наказывать, нечего спать! :-P

ХХХ
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото кэп так недобро смотрит на подпола 8-) 8-) Навероное такие же звезды хочет.

Со стороны виднее
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для галочки все это. Был на круглом столе в городском суде. Судьи просто прочитали свои доклады и все. Никаких обсуждений ничего не допускалось. Так и не понял зачем я вообще там был...

Житель
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не изменится. Беседа для галочки.
Спецсуд так и будет давать по 10 лет за
наркоту, хотя все дела плохо расследова-
ны, в основном подставы. Все это видно и
простому обывателю, но не прокурорам и
судьям.Пока команды из Верховного суда
не было, да и вряд ли будет в ближайшие
годы...

Кеша
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 20:52
Комментарий удален модератором.

Оля
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 22:04
Комментарий удален модератором.

Всем барыгам
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендации круглого стола не обязывают никого. Надо отправить запрос прокурору области с вопросом о том, каким образом будет обеспечено всесторонне, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела при производстве по данной категории дел. Иначе складывается впечатление, что вновь начали крышовать тех кто завозит и распространяет. Пусть наркоторговцам и кто им крышует и их родственникам будет очень плохо. Да будут они все прокляты, пусть их преследует опасность во сне и на яву, пусть их настигнет не излечимая болезнь. Будьте прокляты до семи поколений.

?
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 26.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срока дают и сидят в зонах, в основном
наркозависимые, а не сбытчики.
Костанай, следуя статистике, является ли-
дером по ОПГ в Казахстане.
Кто-то должен отвечать за отсутствие про-
филактической работы?
Круглые или квадратные столы погоды не
делают.
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