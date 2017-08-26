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≡ В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29402
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблочный фестиваль, входящий в программу празднования Дня города в Костанае, начался довольно мирно. Небольшая деревенька, огороженная прилавками и яркой аркой с названием фестиваля, разместилась около ЦУМа.
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Товарищ Ын
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срамота то какая! Действительно аттракцион жадности.
Интересно, это фото голодающих с костанайщины или дачников, участников фестиваля. Уточните нашагазетчики, а то может неудобно получиться.

Яблочный фестиваль.
Название то какое красивое. Почему не знал? Почему не пиарили? Я б сходил обязательно посмотреть. Надеюсь в будущем будут такие фестивали.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой, какой позор ....что о нас, костанайцах, подумает наш новый областной аким?)))))
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Ali
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхоз , вот колхоз

Ad4ic
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидер отрОсли. Умники еще те на фото

марина
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Срамота то какая!

а ведь каждая из этих тёток на фотках в обыденной жизни считает себя интеллигенткой до мозга костей. Тьфу, колхоз как он был в некоторых так и останется.... не вытравишь, в генах он и периодически прорывается.

§ Дантист
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меня на 7 фото умилила прям надпись " Лидер отрОсли". :lol:
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* 112
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая советская школа..
Если лежит, почему не взять?
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Всем общий
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вы что делаете? Ну совесть есть-то у вас? - кричали организаторы.

А где вы видели у людей совесть.И сейчас народ голодный вот и напал на халяву.

Гость1
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем устраивать каждый год одни и те же провокации. И еще снимать все это. С шоколадом было похожее в прошлом или позапрошлом году. Народ жадный до халявы и неуправляемый. Люди превращаются в животных. Минус организаторам.

Читатель 1
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОтрОсла отрОсль, ну и народ "модернизировался" до уровня ....

Полтора Иван
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну голодные.... морда в будку собачую не пролезет у этих голодных любителей халявы...колхоз

* 112
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Все такие правильные..
На улице будет валяться десяти или пяти тысячная купюра, не возьмете?
Или возьмете и отнесете в бюро находок?
Что то людишки я в вас сомневаюсь..
Я года два назад нашел пятитысячку и потратил с удовольствием ее..
А в 2002м нашел 300 или 200 долларов..
Уже смутно помню..
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Валентина
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех, кто сравнивает эту срамоту с "колхозом": сельские люди никогда бы так не сделали...им просто несвойственна наглость...(((

Роман
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Срамота то какая! Действительно аттракцион жадности.
Интересно, это фото голодающих с костанайщины или дачников, участников фестиваля. Уточните нашагазетчики, а то может неудобно получиться.

во всем мире даже в тех же богатых странах, устраивают соревнования, здесь ничего смешного, видел как богатые бюргеры дрались за таким пирогом, потом спешно поедали, они что голодные, ученые считают что такие соревнования будят в человеке добытчика.
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