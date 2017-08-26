Цитата: Товарищ Ын:

Срамота то какая! Действительно аттракцион жадности.

Интересно, это фото голодающих с костанайщины или дачников, участников фестиваля. Уточните нашагазетчики, а то может неудобно получиться.



во всем мире даже в тех же богатых странах, устраивают соревнования, здесь ничего смешного, видел как богатые бюргеры дрались за таким пирогом, потом спешно поедали, они что голодные, ученые считают что такие соревнования будят в человеке добытчика.