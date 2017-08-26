FOMA Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений... #13







Отправлено: - 17:03 Цитата: По итогам аттестации руководящих работников корпуса "Б" во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов

А как же вы их два года назад "отлично" аттестованных на эти должности ставили? Или они за два года не то чтобы отточить а вовсе забыть все умудрились? Как это у вас работает, правительство а?! Как в той поговорке: "Дурак - дураков погоняет!" У меня дед 82 года прошел послевоенный голод, разруху, и строительство совка! Так он головой кивает, говорит: тогда с разрухи поднимались а сейчас все есть и войны нету а ума всему дать не могут. Еще больше все разваливают! Деградация в крайней стадии!