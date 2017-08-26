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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев также заявил о том, что высокая сменяемость руководства в госорганах происходит из-за командных перемещений. Президент отметил, что на освобождающиеся "по собственному желанию" должности назначаются люди, работавшие с руководителями в различные периоды.
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андрей
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что Вы говорите , кто бы мог подумать ?????

димон
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ну

Читатель 1
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно как-то всё, .....))

Мадина
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 12:45
Комментарий удален модератором.

Раушан
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 12:46
Комментарий удален модератором.

Ринат
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 12:47
Комментарий удален модератором.

Зарина
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 13:59
Комментарий удален модератором.

Cулу
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 14:11
Комментарий удален модератором.

Ернур
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 14:13
Комментарий удален модератором.

НУР
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же о людях впомнили?

НУР
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё красное.... значит слышат народ :lol:

Герда
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно говорит Елбасы!! Дума о своем народе и его благе - это главное в работе Президента!!!

FOMA
Re: Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений...




Отправлено: 26.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По итогам аттестации руководящих работников корпуса "Б" во многих министерствах и акиматах выявлено слабое знание стратегических и программных документов

А как же вы их два года назад "отлично" аттестованных на эти должности ставили? Или они за два года не то чтобы отточить а вовсе забыть все умудрились? Как это у вас работает, правительство а?! Как в той поговорке: "Дурак - дураков погоняет!" У меня дед 82 года прошел послевоенный голод, разруху, и строительство совка! Так он головой кивает, говорит: тогда с разрухи поднимались а сейчас все есть и войны нету а ума всему дать не могут. Еще больше все разваливают! Деградация в крайней стадии!

Гость
Нурсултан Назарбаев: Люди не должны месяцами ждать решений по простым делам




Отправлено: 26.08.17 - 17:16
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