марина Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки... #5







Отправлено: - 16:32 Цитата: Товарищ Ын:

Срамота то какая!

а ведь каждая из этих тёток на фотках в обыденной жизни считает себя интеллигенткой до мозга костей. Тьфу, колхоз как он был в некоторых так и останется.... не вытравишь, в генах он и периодически прорывается.