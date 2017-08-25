









Отправлено: - 16:56 в отличие от многих товарищей - любителей помурыжить впустую клавиатуру или иным языком - поговорить с ветром....скажу, что знаю Жундубаева...пусть не знаком близко, но видел как он работал в Лисаковске...мы тоже мало ему верили поначалу...думали пришел очередной акимчик - покошмарить бизнес, поупражняться в управлении городом и свалить...ан нет...ошибочка вышла....не любитель пиариться по поводу и без, как некоторые...даже Альберт Павлович (реально его уважаю) этим грешил....засучил рукава и работал....жалко рано его забрали....полагаю, что мог бы наш город опять бы загреметь на всю страну в хорошем смысле этого слова....насчет заслуженности награды - спросите у учителей, врачей и других бюджетников Лисаковки...однозначно будут за него...по долгу службы общаюсь с простыми специалистами, которые работали с ним в управлении образования...говорят - крут характером, невероятно требователен, но при этом всегда справедлив и объективен, всегда защитит и не даст в обиду своих подчиненных....сразу схватывает суть дела, решает задачи и проблемы сразу....всегда помогает и не оставляет один на один со своими проблемами коллег....лично мне, и думаю многим импонирует его качество, которое не достает многим - прямота и честность...конечно, что мнения могут быть разными и даже полярными...демократия, мать ее)) это участь и судьба людей публичных....ИМХО...