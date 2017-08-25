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≡ Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая организация образования в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая организация образования в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На педагогическом совещании богатые подарки получали лучшие школы и колледжи. А педагоги были отмечены званиями, почетными грамотами, благодарственными письмами. Вместе с учителями нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин» получил заместитель акима области Марат Жундубаев.
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Взбешенный
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно отделы образования вообще награждать?? Сидят там чинуши и кофеек попивают. Вы бы больше об учителях думали! Жундубаева за что награждали?? Ему этот хлам дома не нужен

Коля
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально кто был достоин здесь нет... Кто то приближённый, кто то заплатил, кто то хорошо лизнул я извиняюсь... но процентов 90 здесь левые...

§ olegggon
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.08.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обещали ящички сделать во всех школах для всех учеников. Что-то не слышно про это.
Профайл

Местный
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю комментарии и хочется сказать (переврав известную фразу): "Как хорошо, что люди, которые думают, что умеют управлять государством уже работают дворниками, таксистами, вахтерами!".

Преподаватель
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из списка знаю лично несколько человек, которые не понимают о чем идет речь в спецдисциплинах ))) эх ... не все тут достойные ...

тырц-пырц
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Жундубаеву за что? Что он сделал для образования области, города, своего родного Житикаринского района?

* 112
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то за учителей взялись..
Какие никакие, но каждый помнит из нас детство.
И всплывают там в первую очередь отнюдь не журналисты и менты, вспоминаешь в первую очередь Учителей..
После близких разумеется..
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pechka
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут ЖУНДУБАЕВ Марат Кунисбайулы??? Я больше сделал для города в свои 40лет чем он , блин....

§ Алиса
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3572
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.08.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коля:
но процентов 90 здесь левые...

А это традиция наша: награду получает именно"левый" - он же руководил и направлял ;-) :lol: :lol: или как вариант - "подлизывал" руководству )) Это не ново, это старо как мир))
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Falco
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 26.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На манеже все те же. Опять раздали миллионы, компьютеры и интерактивные доски "передовым-показушным" школам, а сельские школы у разбитого корыта...

Bravo
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 26.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели нет ни одного достойного учителя на высшие награды. Одни управленцы, директора да замы. Награда Ыбрая Алтынсарина, мое мнение, это оценка не управления, а учительствования. Не понятно, кто утверждал кандидатуры. Жундубаев, чистой воды чинуша, так пусть и награждается как госчиновник, но не как учитель.

Александр
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 26.08.17 - 07:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто выдвигал? Отдел образования сбрасывает на школу кого вы хотите наградить. Потом выбирает и отправляет в область. Вот и вся система.

лисаковчанин
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 26.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в отличие от многих товарищей - любителей помурыжить впустую клавиатуру или иным языком - поговорить с ветром....скажу, что знаю Жундубаева...пусть не знаком близко, но видел как он работал в Лисаковске...мы тоже мало ему верили поначалу...думали пришел очередной акимчик - покошмарить бизнес, поупражняться в управлении городом и свалить...ан нет...ошибочка вышла....не любитель пиариться по поводу и без, как некоторые...даже Альберт Павлович (реально его уважаю) этим грешил....засучил рукава и работал....жалко рано его забрали....полагаю, что мог бы наш город опять бы загреметь на всю страну в хорошем смысле этого слова....насчет заслуженности награды - спросите у учителей, врачей и других бюджетников Лисаковки...однозначно будут за него...по долгу службы общаюсь с простыми специалистами, которые работали с ним в управлении образования...говорят - крут характером, невероятно требователен, но при этом всегда справедлив и объективен, всегда защитит и не даст в обиду своих подчиненных....сразу схватывает суть дела, решает задачи и проблемы сразу....всегда помогает и не оставляет один на один со своими проблемами коллег....лично мне, и думаю многим импонирует его качество, которое не достает многим - прямота и честность...конечно, что мнения могут быть разными и даже полярными...демократия, мать ее)) это участь и судьба людей публичных....ИМХО...
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