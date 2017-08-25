Цитата: Дантист:

Такие ножи сейчас в любом сельмаге продают. Но звездочки же надо как то зарабатывать на погоны

скорей всего сложились .....и посылочку оформили, и камазника знакомого уговорили сняться разок на камеру... настоящий барыга вез бы таких товаров по три сотни каждое наименование....