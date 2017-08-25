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§ NG.kz
Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией холодного оружия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пограничники подозревают, что как минимум 15 из 24 импортных ножей относятся к классу боевых — такие изделия состоят на вооружении армий стран-участников НАТО.
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§ CkapaBeu
Re: Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией...
CkapaBeu


(Пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 25.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ножи Benchmade. Их нет на вооружении НАТО, они гражданские. Для охотников, рыболовов... в цивилизованных странах.
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serg
Re: Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией...




Отправлено: 25.08.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таможня решила себе подарок сделать к открытию охоты !

Карамерген
Re: Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией...




Отправлено: 26.08.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое распространенное холодное оружие - кухонный нож. И убивают чаще всего именно им а не Ка-Бар)))

§ Дантист
Re: Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие ножи сейчас в любом сельмаге продают. Но звездочки же надо как то зарабатывать на погоны
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§ Доктор СИЗО
Re: Пограничники задержали в Троицком районе посылку с партией...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Такие ножи сейчас в любом сельмаге продают. Но звездочки же надо как то зарабатывать на погоны

скорей всего сложились .....и посылочку оформили, и камазника знакомого уговорили сняться разок на камеру... настоящий барыга вез бы таких товаров по три сотни каждое наименование....
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