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≡ Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 31 июля по 3 августа на 43 хлебоприемных предприятиях Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей с санкции суда проведены обыски для установления фактического объема зерна. По информации Генпрокуратуры, по предварительным подсчетам, общий объем недостачи только по трем областям составил 6 854 407 тонн зерна.
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Житель
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ж их посадит?Деньги то ушли понятно куда за это зерно,откуда в Казахстане столько миллиардеров?А это так,очередная вода что бы люди боялись,простые колхозники КХ которые в кредитах сидят имея большие площади.Не бойтесь ребята,воруйте вагонами а то за килограмм точно сядете.

Псаки
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данная тема не нова, правоохранители всех мастей и структур владеют данной информацией давно, начиная с конца 90х. Помню еще налоговая полиция "пыталась" раскачать тему. Поднимите все материалы с тех пор. Недостача была везде на всех элеваторах. Можно было тогда еще эту лавочку прикрыть. Целый бизнес так сказать с этим зерном государственного резерва или как ранее говорили "зерно корпорации".

§ Доктор СИЗО
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
21.1 млн тонн умножаем на тысячу получаем 21.1 млрд кг.делим на 16, т.к в пуде 16 кг. Получаем 1мдрд 318 млн 750 тысяч пудов ;-)

- и еще смело умножайте на 5 ..... многие сотни тысяч гектаров неучтенной плодородной пашни и урожай с этих полей вообще являются личным барышем земельных жучков и их покровителей....
-тут один деятель пишет, перестаньте копаться копаться в чужих карманах.....нет, будем копаться.... вся земля была, есть и будет всегда только народная.... господа розинбаи не выкупили до сих пор даже землю в своих палисадниках 2х3 метра....а умело пользуются попустительством хорошо прикормленных властей...
-и еще показывают смешные урожаи....3-5 центнеров центнеров с гектара....где это видано.... любой нормальный директор совхоза всегда запахивал поля с урожайностью ниже 7-9 центнеров с гектара...
-в совхозе со средней урожайностью, где я работал, даже трижды обворованные партизанами и прочей нечистью, обычные поля, всегда давали урожайность не ниже 18-27 центнеров с гектара...
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§ Доктор СИЗО
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Государство заставляло брать деньги колхозников под будущее зерно

-да ты что....и пистолет к виску колхозников прикладывали с криком....бери деньги казенные гад ползучий....а то на месте пристрелю....
- вот до чего доводит тебя дружба со 112-ым....на одного болтуна больше стало))))
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Товарищ Ын
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нифига себе!
1 мильярд 318 мульенов 750 тысяч пудов. Это ж какая куча.
А где деньги, Зин? Зерно то продано

Читатель 1
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что делать теперь будут?? (уголовные дела - понятно, но зерно из них не вырастет). Как будут решать эту "картину маслом"??))

Псаки
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало того, что этого зерна государственного резерва, т.е количество отсутствия его ежегодно увеличивалось, но на этот "мыльный пузырь" государство еще платило частным элеваторам за хранение хорошие деньги. Как говориться "гулять так гулять". Все вопросы контролирующим органам, которые должны были периодически проверять сохранность госрезерва. Так бы скорее всего тихо и мирно продолжалось, если бы "хозяйские банки" не попали, а теперь как всегда "КАРАУЛ ОГРАБИЛИ!!!!!!". А дальше фигуранты из разряда мошенников, плавно перейдут где нибудь в англосаксонии в разряд страдающих опозиционеров, попивая виски.

* pandit
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо. Разматываем цепочку всю назад. Собираем всех главных бухгалтеров / директоров / собственников, нарастающим итогом считаем количество приписок (в том числе приписки на приписки). Подводим сумму ущерба, в ценах цепочки и в ценах нынешних. Берем всех под стражу или под домашний арест (иначе если арестовать собственников, а у них огромное число других бизнесов, то экономика страны встанет наверное вся). Далее варианты такие - или они компенсируют украденные объемы кто чем располагает, типа коллективной ответственности (если собственник "не знал" то пусть взыскивает с работников по найму), или второй вариант - они сами, их семьи, родственники, подставные лица все сгоняются в один лагерь, и по мере погашения ущерба их переводят в другой лагерь, условно-освобожденных. Как только весь ущерб будет погашен, оба лагеря освобождаются, с высылкой, без права проживать в этой стране.
Оба варианта достаточно "гиморные" хоть и справедливые, но это если они перед народом отвечают. А если ситуацию повернуть в том-же духе, в котором с 90х она развивалась, то скорее всего наше гос-во введет типа электронного мониторинга что-то, с автоматическим указателем единым уровня зерна в банках элеваторов и общим центром наблюдения. Очень удобный вариант разрешения проблемы, вам не кажется? И репрессировать никого не надо будет, и тотально можно знать объемы продаж и остатков. Но вот что с банками делать, которые под залоги дутые понавыдовали чудесного бабла? Вот это вопрос вопросов... Ждем-с... Решение наверняка уже готово, просто не озвучено. И устроит всех, и ждущих справедливости простых людей, и неоколониальное правительство.
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§ Vital
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4508
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Банки 100% знали что дают деньги под фуфлыжные бумаги.
Банкиры тоже все мутные. 😞
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Товарищ Ын
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталин! Проснись!!!

§ Доктор СИЗО
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Сталин! Проснись!!!

-генерал Арстанбеков проснитесь.... хлеб народный разворовали....
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Читатель 1
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своё время за колоски с поля сажали, а тут урожай страны спёрли и только очухались))) #21, #22 - дело говорят, а почему не применить?!))
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