Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6979





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3601

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Цитата: drakon:

Сфотай

У меня даже мыльницы нет, забыл чтоле?

Телепон - нокиа 3310, календарь ваще забыл что такое.

Это ты, да Маврик ...сплошные фотокорреспонденты.