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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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* 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
Вот,вот.112 всегда чиркает и винит ро

Хм..
Где и когда?
В переименовании виню прежде всего тех, кто громко сам с собою просто так кричит, больше на публику из таких же как и он, пытаясь примазаться к тем, кто что то делает тут в городе..
Но кто говорит что это россияне?
У тебя с мышлением все в порядке?
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Диана
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То то я думаю почему 112 по Арстанбекова ездит гордо,с поднятой головой.Как буд то Маршал на Параде.

§ Обликоморале
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, как всегда, любая тема связанная с историей города, плавно перетекла к гулагу и голодомору. Мда.
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§ Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9144
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
любая тема связанная с историей города, плавно перетекла к гулагу и голодомору.

В данном случае, к этому расположил генерал НКВД Арстанбеков, в честь которого назвали улицу.
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димон
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто знает почему раньше называли руль у авто, и сушки-баранкой

Товарищ Ын
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати историю Кустаная похоже мало кто знает. Вы вот знаете, что под городом есть катакомбы?

Товарищ Ын
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо называть улицы в честь цветочков, животных, растений, насекомых.
Тогда при следующей смене власти и общественного строя не надо будет ничего переименовывать 8-)

Vit
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да называйте как хотите, только вот зачем переименовывать? Причём здесь смена власти и прочее. Кто не чтит прошлое, не может иметь будущего. В той же Германии до сих пор есть село называется Ленин под Берлином И улицы, не говоря уже о городах (Костанай, я лично в Кустанае родился и вырос) здесь никто не переименовывает, Странно вроде бы? Просто новое поколение относится с уважением к истории и своим предшественникам. Если так было названо, значит были на то причины, но переименовывать...? Можно же строить новое и называй как хочешь...

±
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Вы вот знаете, что под городом есть катакомбы?

знаем, в них минотавр живет

НУР
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.

Vit
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
±:
знаем, в них минотавр живет


Там ещё ихтиандер живёт и переход в другой мир есть 8-)

§ Рудничанин
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В той же Германии

Да че там Германия. На Рудный посмотри. Последний раз переименовывали улицы в 1970-80-х (когда 50 лет Комсомола превратилась в проспект Комсомольский и конец проспекта мира стал ул. Сандригайло) и в 1995-м (когда ул. Акмолиская в 24 микрорайоне превратилась в Ольховую). И ничего, живет же город и с коммунистическими названиями и живет лучше Костаная по некоторым показателям.
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