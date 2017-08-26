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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот над этим..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И даже над этим..



С удивлением обнаружил что не хватает уже места для акционных товаров..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделаь в старом советском шифонере дополнительные полки..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у меня так..
На все про все минут 15..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я это к чему спросите вы..
Я все к тому, что например герой Вила Смита экономил время даже не пив стакан воды на работе..
Зачем?
Чтобы не ходить в туалет и опять же экономить время.
На этом у него экономилось ровно 8 минут рабочего времени..
А вот если не сидеть на форуме как многие из вас, ведь дома можно же что то сделать своими руками?
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:36
Комментарий удален модератором.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Задумался на днях над этим..

-что затарился как Плюшкин, отвези в свою деревню....отдай своим родным по отцу....кипшакам.... пусть посуду отмоют и тебе рахметжан скажут....
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Деда мазарку я выкладывал, сами делали.
За тебя воевал.

сфотографируй, в сотый раз прошу текст доски, закрепленной на передней стенке.... мол Герой Советского Союза .....такой то....
в конце должна быть приписка ....мазарку строили.... такие то и такие то....
-если за неделю не увижу на форуме такую фотографию, для тебя конкретное попадалово.... смотрящий ты наш....рудненский....((((((
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 26.08.17 - 17:18
Комментарий проходит проверку.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:20
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 17:21
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 367 из 367«1...365366367
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