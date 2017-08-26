Цитата: курсовой подготовкой по предметам было охвачено 253 педагога, а всего за год повысят языковую квалификацию по предметно-языковым курсам 639 преподавателей.

А на сколько "достойно" педагоги повысят свою языковую квалификацию?

Это ведь курам на смех - за полгода выучить, упс иностранный язык "освоить", чтобы идти смело в класс и вести на нём дисциплину.

Будет все это происходить на уровне "бе-ме" - "их бин нихт ферштейн", "моя твоя не понимайт" и т.п., на пинках - "патамушта" должно быть , ну и конечно, без показушных уроков не обойдемся. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте этих учителей. Стыдоба несусветная. О районах вообще молчу....