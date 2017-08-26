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§ NG.kz
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблочный фестиваль, входящий в программу празднования Дня города в Костанае, начался довольно мирно. Небольшая деревенька, огороженная прилавками и яркой аркой с названием фестиваля, разместилась около ЦУМа.
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Товарищ Ын
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срамота то какая! Действительно аттракцион жадности.
Интересно, это фото голодающих с костанайщины или дачников, участников фестиваля. Уточните нашагазетчики, а то может неудобно получиться.

Яблочный фестиваль.
Название то какое красивое. Почему не знал? Почему не пиарили? Я б сходил обязательно посмотреть. Надеюсь в будущем будут такие фестивали.

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже мой, какой позор ....что о нас, костанайцах, подумает наш новый областной аким?)))))
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Ali
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 26.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхоз , вот колхоз
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