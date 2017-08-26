Товарищ Ын Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки... #1







Отправлено: - 15:26 Срамота то какая! Действительно аттракцион жадности.

Интересно, это фото голодающих с костанайщины или дачников, участников фестиваля. Уточните нашагазетчики, а то может неудобно получиться.



Яблочный фестиваль.

Название то какое красивое. Почему не знал? Почему не пиарили? Я б сходил обязательно посмотреть. Надеюсь в будущем будут такие фестивали.