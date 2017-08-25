Цитата: Vital:

Хамит. Вы первый завоете же. Когда к нам начнут тысячами генетически продвинутых переезжать . локти будешь кусать . Вспоминать добрые хорошие времена когда с тобой по соседству жили простые люди картоху и огурчики сажали. ( если ты местный,если нет то разницу конечно же неувидешь)😐

так в конце 80х пугали нас Тургайскими, ни чего не съели не ограбили, сейчас даже не поимеешь где Тургаец и где Кустанаец, а с южанами сталкивался по работе приходят молодые люди и в короткое время завоевывают лидирующие позиции в организации, так как выросли в постоянной конкуренции а не в тепличных условиях как наши, так и в бизнесе.