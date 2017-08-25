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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у меня в Качарах как есть и Уважаемые там родичи, их то все знают, так и отсидевшие, но все местные и родились там..
Ах да, Уважаемым уже по 60 лет, они родиться в Качарах не могли..
Помню они в 70х там еще жили, но смутно..
Туда они понаехали из Казахстанца..
Сергей их должен знать, если его родоки там тоже жили..
Как и двух братьев, местных. Метисов..
Все их знают, счастливое и богатое детство, и опустившаяся жизнь уже после лет 17ти 18ти..
Они наверно ровесники его..
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§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Понятно, но ты жеж за Рудный тельняшку рвал))))
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Vit
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну с "уважаемыми" всё ясно, отсидел, статус получил ;-) А с остальными что, как им стать "уважаемыми" стать? :-o Странная логика 8-)

Vit
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ах да, Уважаемым уже по 60 лет, они родиться в Качарах не могли..[/quot

Почему, как так? Тоже понаехали? :lol: Хотя Качары очень даже древнее поселение среднего джуза.

Виктор
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хомут:
Паазвольте поинтересоваться, если они на ГЕнетическом уровне ужо вундеркиндеры, чтож оне таки бедны?

так же как Советские специалисты были самые грамотные в мире, однако жили беднее всех в мире.

Хамит
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Хамит. Вы первый завоете же. Когда к нам начнут тысячами генетически продвинутых переезжать . локти будешь кусать . Вспоминать добрые хорошие времена когда с тобой по соседству жили простые люди картоху и огурчики сажали. ( если ты местный,если нет то разницу конечно же неувидешь)😐

так в конце 80х пугали нас Тургайскими, ни чего не съели не ограбили, сейчас даже не поимеешь где Тургаец и где Кустанаец, а с южанами сталкивался по работе приходят молодые люди и в короткое время завоевывают лидирующие позиции в организации, так как выросли в постоянной конкуренции а не в тепличных условиях как наши, так и в бизнесе.

Алибек
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
Смотрю Казахстан пытается идти этим же путем, когда уезжает более активное население, а действенной замены ему нету.

мирон не переживай, в замен, то едет более активное население, которое смогло победить в конкурентной борьбе, проигравшие покидают ареал обитания, таков закон природы.

Виктор
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
На моей исторической родине таких умных понаехало за 10 лет, всю технику ушатали, делать ничего не хотят, только из-за подъемных+жилье и едут.

эти то уж точно не ушатают, а купят новую технику, потому что придут навсегда.

1
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 15:23
Комментарий удален модератором.

Vit
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 15:32
Комментарий удален модератором.
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