Цитата: Медный:

Сцена. Покрытие вздыблинно. Оторочка сделана из тонкого металла и уже помята. Крыша за сценой так же из тонкого металла и местами знатно помята. Если присмотреться к брусчатке возле сцены то заметно, что дожди которые прошли вымыли песок меж ней. О стоках много сказано, можете спуститься по лестнице возле сцены справо и увидеть какого уровня у нас инженеры - обратите внимание на диаметр труб.

вот как такое возможно было принять гос. Комиссии? Либо быть слепыми от рождения, либо слепыми от откатов. Других причин лично я не вижу. Это только то что я могу сказать по сцене и территории рядом с ней. Инспекцию проведу остальной территории



у вас еще есть, что сказать или больше ничего негативного больше нет, в общем праздник удался, тогда вы свободны.