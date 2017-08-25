pandit Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех... #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 197

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:09 Хорошо. Разматываем цепочку всю назад. Собираем всех главных бухгалтеров / директоров / собственников, нарастающим итогом считаем количество приписок (в том числе приписки на приписки). Подводим сумму ущерба, в ценах цепочки и в ценах нынешних. Берем всех под стражу или под домашний арест (иначе если арестовать собственников, а у них огромное число других бизнесов, то экономика страны встанет наверное вся). Далее варианты такие - или они компенсируют украденные объемы кто чем располагает, типа коллективной ответственности (если собственник "не знал" то пусть взыскивает с работников по найму), или второй вариант - они сами, их семьи, родственники, подставные лица все сгоняются в один лагерь, и по мере погашения ущерба их переводят в другой лагерь, условно-освобожденных. Как только весь ущерб будет погашен, оба лагеря освобождаются, с высылкой, без права проживать в этой стране.

Оба варианта достаточно "гиморные" хоть и справедливые, но это если они перед народом отвечают. А если ситуацию повернуть в том-же духе, в котором с 90х она развивалась, то скорее всего наше гос-во введет типа электронного мониторинга что-то, с автоматическим указателем единым уровня зерна в банках элеваторов и общим центром наблюдения. Очень удобный вариант разрешения проблемы, вам не кажется? И репрессировать никого не надо будет, и тотально можно знать объемы продаж и остатков. Но вот что с банками делать, которые под залоги дутые понавыдовали чудесного бабла? Вот это вопрос вопросов... Ждем-с... Решение наверняка уже готово, просто не озвучено. И устроит всех, и ждущих справедливости простых людей, и неоколониальное правительство.