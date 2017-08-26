Доктор СИЗО Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия... #2





(Пользователи) Сообщений: 3866

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 11:23 Вот написано, что праздник продолжался до 11 вечера... а как люди добирались до дома? Власти об этом вообще задумываются? Более 3 лет назад открыта другая набережная, а уставшие зрители плетутся минимум 3 остановки до почты, что бы уехать домой....

- а это тоже проблема....КЖБИнские автобусы работают только до полдевятого вечера....

-от набережной еще нужно дойти 1,5 километра до остановки 25 магазин....