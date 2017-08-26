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§ NG.kz
Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К главному городскому празднику преобразилась сцена. Для нее соорудили крышу и оборудовали ее прожекторами. Артисты в этот вечер выступали в искусственном тумане, для которого установили специальный генератор.
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земляк
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сарказма в этой статье.

* Доктор СИЗО
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот написано, что праздник продолжался до 11 вечера... а как люди добирались до дома? Власти об этом вообще задумываются? Более 3 лет назад открыта другая набережная, а уставшие зрители плетутся минимум 3 остановки до почты, что бы уехать домой....
- а это тоже проблема....КЖБИнские автобусы работают только до полдевятого вечера....
-от набережной еще нужно дойти 1,5 километра до остановки 25 магазин....
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§ 112
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, брусчатка там обвалилась уже..
И никто не обратил внимания?
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§ Обликоморале
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И я там был, не долго, проездом, с часик.
Понравилась сама атмосфера.
Знакомых много повстречал, здоровкались, болтали, особо и не до действий на сцене было.Цитата:
112:

А ты шо на работу вчера не вышел?
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Товарищ Ын
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
муниципальный духовный оркестр под руководством Алексея Губенко - классно. Не знал что у нас есть такой.

А вот Алексею Губенко порекомендовал бы держать в наличии запасные женские колготы. У девушки с габоном или флейтой (я не копенгаген шо за инструмент) дырочка на ляжке видна.

Брусчатка да, проваливается. Непорядок

Читатель 1
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да слышал, как до 11 орали. (весной эту набережную надо искать в тоболе)

§ Татьяна Назарук
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 7
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земляк:


Поясните автору, где здесь сарказм?
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