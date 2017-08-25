112 Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #75





(Пользователи) Сообщений: 6203

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:36 Кстати у меня в Качарах как есть и Уважаемые там родичи, их то все знают, так и отсидевшие, но все местные и родились там..

Ах да, Уважаемым уже по 60 лет, они родиться в Качарах не могли..

Помню они в 70х там еще жили, но смутно..

Туда они понаехали из Казахстанца..

Сергей их должен знать, если его родоки там тоже жили..

Как и двух братьев, местных. Метисов..

Все их знают, счастливое и богатое детство, и опустившаяся жизнь уже после лет 17ти 18ти..

Они наверно ровесники его..