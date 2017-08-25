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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у меня в Качарах как есть и Уважаемые там родичи, их то все знают, так и отсидевшие, но все местные и родились там..
Ах да, Уважаемым уже по 60 лет, они родиться в Качарах не могли..
Помню они в 70х там еще жили, но смутно..
Туда они понаехали из Казахстанца..
Сергей их должен знать, если его родоки там тоже жили..
Как и двух братьев, местных. Метисов..
Все их знают, счастливое и богатое детство, и опустившаяся жизнь уже после лет 17ти 18ти..
Они наверно ровесники его..
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§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Понятно, но ты жеж за Рудный тельняшку рвал))))
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