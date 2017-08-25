Цитата: Обликоморале:



А почему бы сразу не как они

Как эти нет..

Это фантастика.

Именно как герой Смита, как он гнался за счастьем, именно так..

Я ведь тоже бомжем был до 30ти лет, мог спиться и лазить сейчас по мусорным бачкам..

В какой то мере он мне напоминает меня..