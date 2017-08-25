Vit Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для... #97







Отправлено: - 13:23 Да называйте как хотите, только вот зачем переименовывать? Причём здесь смена власти и прочее. Кто не чтит прошлое, не может иметь будущего. В той же Германии до сих пор есть село называется Ленин под Берлином И улицы, не говоря уже о городах (Костанай, я лично в Кустанае родился и вырос) здесь никто не переименовывает, Странно вроде бы? Просто новое поколение относится с уважением к истории и своим предшественникам. Если так было названо, значит были на то причины, но переименовывать...? Можно же строить новое и называй как хочешь...