Цитата: 112:

Я же говорю со смыслом..

Почему вы так живете, смотря зомбо ящик и радуясь там чему то, забываете о реальной жЫзни..

Разница улавил?

Ты, дя..ел, давно ли перестал постить новости, которые прочитал где-то на просторах Интернета?! Себя вспомни, неполживый ты наш!