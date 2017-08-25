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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
Вот,вот.112 всегда чиркает и винит ро

Хм..
Где и когда?
В переименовании виню прежде всего тех, кто громко сам с собою просто так кричит, больше на публику из таких же как и он, пытаясь примазаться к тем, кто что то делает тут в городе..
Но кто говорит что это россияне?
У тебя с мышлением все в порядке?
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Диана
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То то я думаю почему 112 по Арстанбекова ездит гордо,с поднятой головой.Как буд то Маршал на Параде.

§ Обликоморале
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, как всегда, любая тема связанная с историей города, плавно перетекла к гулагу и голодомору. Мда.
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§ Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9144
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
любая тема связанная с историей города, плавно перетекла к гулагу и голодомору.

В данном случае, к этому расположил генерал НКВД Арстанбеков, в честь которого назвали улицу.
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Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 26.08.17 - 12:29
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