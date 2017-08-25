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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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§ Доктор СИЗО
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи Серый, ты чо одну и ту же картинку уже лет как 8 выкладываешь?
Привык играть мнениями тех, у кого нет мнения?
Пора бы стать уже немного более внимательным иои вменяемым..
Тема не об этом здании, тема о патриотизме..
Вот ты патриотом был СССР?

- он, простой Герой Советского Союза, как ты сам, и твой дедушка...))))))
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хомут
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хамит:
они очень предприимчивые и умные причем на генетическом уровне.

Паазвольте поинтересоваться, если они на ГЕнетическом уровне ужо вундеркиндеры, чтож оне таки бедны?

§ Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9144
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Странная тенденция нагнетается в стране, относительно выезда в РФ молодежи на учебу, да и вообще на ПМЖ. То в ВКО муссируют данную тему, то Павлодар. В одной только НГ (Костанай) за пол месяца около 4-5 статей. Не спроста в стране данная тема набирает обороты.

Да нет тут никаких подводных камней. Просто нефть подешевела, растраты на экспо - доходы у многих упали и они вышли из зоны комфорта, вот и ищут лучшую жизнь в другой стране.
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ГОСТ
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты новость читал? Что тебе не понятно?что ты несёшь? Где ты между строк прочёл что власть признала себя виновной? Власть сказала что патриотизм образование не прививает. Нашла власть виновных, а сами они просто недоглядели, но вины как таковой в этом нет.
Вот брехло... выгораживает просто на ровном месте и ктото же поведётся на трёп

§ Vital
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хамит. Вы первый завоете же. Когда к нам начнут тысячами генетически продвинутых переезжать . локти будешь кусать . Вспоминать добрые хорошие времена когда с тобой по соседству жили простые люди картоху и огурчики сажали. ( если ты местный,если нет то разницу конечно же неувидешь)😐
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§ Сергей_я
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2100
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хамит:
умные причем на генетическом уровне.

самому то не смешно после таких слов??
На моей исторической родине таких умных понаехало за 10 лет, всю технику ушатали, делать ничего не хотят, только из-за подъемных+жилье и едут.

[Исправлено: Сергей_я, 26.08.2017 - 11:19]
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Доцент
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 11:17
Комментарий удален модератором.

Мирон
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии так тоже говорили и говорят до сих. Ничего страшного в том что одни уедут, другие приедут, перемешаются, оздоровиться кровь. Сейчас до 500 тыс. коренных немцев, каждый год покидают страну практически на совсем. 30% из них, благодаря миграционной политике власти, остальные из-за того, что жизнь и благосостояние, ухудшается с каждым годом. В крупных городах, ухудшилась криминальная обстановка. После 11 вечера, реально опасно в одиночку оказаться на улице в некоторых районах. Смотрю Казахстан пытается идти этим же путем, когда уезжает более активное население, а действенной замены ему нету.

§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
На моей исторической родине таких умных понаехало за 10 лет, всю технику ушатали, делать ничего не хотят, только из-за подъемных+жилье и едут.

Ладно то..
Качары никогда ни чьей исторической Родиной не были..
Два зятя там у меня, сестры по матери, тетки, все там..
И родились там многие.
Живут со дня основания Качар..
Но всех их объединяет одно, все там деревенские..
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Vit
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что удивительного? Вполне естественный процесс. И с Серым абсолютно согласен, при чёт тут игра на мнение и прочее. Прошло 25 лет или около того. Что изменилось? Я имею ввиду в лучшею сторону! Всё что было развалили, разворовали... КСК, Единственный в своём роде Химзавод на просторах постсоветского пространства, аналог имеется только во Франции, КЖБИ, да вообще от былой промышленности и следа не осталось. Куда податься бедному студенту В Кустанае (Костанае)? Клерком, охранником в "Пятёрочку" или ещё куда. Перспектив ноль. Пробиться в Энергетике или Госструктурах без связей и нужного разреза глаз стало практически не возможно. Остальное всё практически бесперспективно! И чему тогда ещё можно удивляться? Помню ещё в 1996 году перераздел власти в Энергетики, акиматовские лезли на пролом, всех руководящих своими замами ставили. Диспетчеров по двое ставили, где и один раньше справлялся. Да чего только не происходило... И ничего уже тогда отток населения был большой. Так чему удивляться, что и сегодня уезжают? Если у пацанов просто реально нет шансов чего либо достичь или добиться, да и о будущем детей тоже ведь думают. Так что думайте сами, считайте сами что иметь или не иметь....

§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
что жизнь и благосостояние, ухудшается с каждым годо

Ладно там сочинять то..
За Германию..
Мы не в Германии живет и отсюда виднее как она живет и как мы..
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§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГОСТ:
Ты новость читал? Что т

Хм..
Ты был когда либо патриотом своей страны?
Почему вот если не был, ты рассуждаешь о патриотизме со знанием дела?
Вы кто не патриоты, можете проходить смело около патриотизма, вам не понять..
Так доходит наконец?
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Патриот
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиби:


Диплом прошёл нострификацию и данная специальность входит в список приоритетных специальностей. Может акиматовским просто признаться, что пока им на лапу не дашь, они и по рекомендации Назарбаева на работу никого не возьмут? В районных акимата сами районные акимы честно признаются, что на работе нужно будет
заниматься вымогательством у местных предпринимателей. И если
сможешь этим заниматься, то добро пожаловать.

И само собой разумеется, что сначала им всем нужно заплатить в соответствии с тарифом за определенную должность. Иначе откуда у акимов коттеджи и по несколько квартир в Костанае, Астане и Алматы?
Хотя, Алиби, как вижу, со вторым утверждением и не спорите.

§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Два зятя там у меня, сестры по матери, тетки, все там..

Ты вроде недавно говорил так про ССГПО и Рудный?
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§ 112
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
112


(Пользователи)
Сообщений: 6203
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:31
Комментарий проходит проверку.
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