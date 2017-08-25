112 Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для... #90





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:48 Цитата: Мирон:

Вот,вот.112 всегда чиркает и винит ро

Хм..

Где и когда?

В переименовании виню прежде всего тех, кто громко сам с собою просто так кричит, больше на публику из таких же как и он, пытаясь примазаться к тем, кто что то делает тут в городе..

Но кто говорит что это россияне?

У тебя с мышлением все в порядке?