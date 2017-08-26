/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В новом учебном году в школах Костанайской области откроется 31 класс с преподаванием одного из предметов на английском языке. Экспериментальными станут 7-9-е классы в 19 школах 14 городов и районов области.
Читать новость

марина
Re: На достойном уровне азы английского языка постигают в...




Отправлено: 26.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
курсовой подготовкой по предметам было охвачено 253 педагога, а всего за год повысят языковую квалификацию по предметно-языковым курсам 639 преподавателей.

А на сколько "достойно" педагоги повысят свою языковую квалификацию?
Это ведь курам на смех - за полгода выучить, упс иностранный язык "освоить", чтобы идти смело в класс и вести на нём дисциплину.
Будет все это происходить на уровне "бе-ме" - "их бин нихт ферштейн", "моя твоя не понимайт" и т.п., на пинках - "патамушта" должно быть , ну и конечно, без показушных уроков не обойдемся. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте этих учителей. Стыдоба несусветная. О районах вообще молчу....

Гость
На достойном уровне азы английского языка постигают в Костанайской области около 8 000 детей




Отправлено: 26.08.17 - 12:48
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 1
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх