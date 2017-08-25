Цитата: мама дорогая:

не быть тебе Агатой Кристи.

Даже и не думал. Ты же сам себя выдаешь, я же ясно написал почему))

Цитата: мама дорогая:

но "112" ты почти стал.

Ога, но судя по остальному бреду который ты там далее выложил, Марика ты уже сам догнал и перегнал.

А в остальном, завидуй молча.

Тем людям, которые делятся в отличие от тебя не желчью, а финансами или отличным настроением.

