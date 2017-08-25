/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Молодожены отдали деньги на благотворительность, предназначенные для гонорара звездам на своей свадьбе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Молодожены отдали деньги на благотворительность, предназначенные для гонорара звездам на своей свадьбе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Youtube появилось видео, где молодожены рассказывают, как и почему отдали деньги на благотворительность. Парень рассказывает, что родители, чтобы порадовать их и гостей хотели пригласить на торжество иностранных звезд. Но они подумав, решили не приглашать.
Читать новость

Мирон
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 26.08.17 - 05:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Германии благотворительность с такой рекламой всегда приветствуется. Не пойму чего на молодых столько наговорили нехорошего.

§ Обликоморале
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мама дорогая:
не быть тебе Агатой Кристи.

Даже и не думал. Ты же сам себя выдаешь, я же ясно написал почему))
Цитата:
мама дорогая:
но "112" ты почти стал.

Ога, но судя по остальному бреду который ты там далее выложил, Марика ты уже сам догнал и перегнал.
А в остальном, завидуй молча.
Тем людям, которые делятся в отличие от тебя не желчью, а финансами или отличным настроением.
;-)
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 0
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх