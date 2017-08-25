Vit Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #69







Отправлено: - 11:51 А что удивительного? Вполне естественный процесс. И с Серым абсолютно согласен, при чёт тут игра на мнение и прочее. Прошло 25 лет или около того. Что изменилось? Я имею ввиду в лучшею сторону! Всё что было развалили, разворовали... КСК, Единственный в своём роде Химзавод на просторах постсоветского пространства, аналог имеется только во Франции, КЖБИ, да вообще от былой промышленности и следа не осталось. Куда податься бедному студенту В Кустанае (Костанае)? Клерком, охранником в "Пятёрочку" или ещё куда. Перспектив ноль. Пробиться в Энергетике или Госструктурах без связей и нужного разреза глаз стало практически не возможно. Остальное всё практически бесперспективно! И чему тогда ещё можно удивляться? Помню ещё в 1996 году перераздел власти в Энергетики, акиматовские лезли на пролом, всех руководящих своими замами ставили. Диспетчеров по двое ставили, где и один раньше справлялся. Да чего только не происходило... И ничего уже тогда отток населения был большой. Так чему удивляться, что и сегодня уезжают? Если у пацанов просто реально нет шансов чего либо достичь или добиться, да и о будущем детей тоже ведь думают. Так что думайте сами, считайте сами что иметь или не иметь....