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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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* Доктор СИЗО
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3864
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи Серый, ты чо одну и ту же картинку уже лет как 8 выкладываешь?
Привык играть мнениями тех, у кого нет мнения?
Пора бы стать уже немного более внимательным иои вменяемым..
Тема не об этом здании, тема о патриотизме..
Вот ты патриотом был СССР?

- он, простой Герой Советского Союза, как ты сам, и твой дедушка...))))))
Профайл

хомут
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хамит:
они очень предприимчивые и умные причем на генетическом уровне.

Паазвольте поинтересоваться, если они на ГЕнетическом уровне ужо вундеркиндеры, чтож оне таки бедны?

* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9143
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Странная тенденция нагнетается в стране, относительно выезда в РФ молодежи на учебу, да и вообще на ПМЖ. То в ВКО муссируют данную тему, то Павлодар. В одной только НГ (Костанай) за пол месяца около 4-5 статей. Не спроста в стране данная тема набирает обороты.

Да нет тут никаких подводных камней. Просто нефть подешевела, растраты на экспо - доходы у многих упали и они вышли из зоны комфорта, вот и ищут лучшую жизнь в другой стране.
Профайл

ГОСТ
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты новость читал? Что тебе не понятно?что ты несёшь? Где ты между строк прочёл что власть признала себя виновной? Власть сказала что патриотизм образование не прививает. Нашла власть виновных, а сами они просто недоглядели, но вины как таковой в этом нет.
Вот брехло... выгораживает просто на ровном месте и ктото же поведётся на трёп

§ Vital
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хамит. Вы первый завоете же. Когда к нам начнут тысячами генетически продвинутых переезжать . локти будешь кусать . Вспоминать добрые хорошие времена когда с тобой по соседству жили простые люди картоху и огурчики сажали. ( если ты местный,если нет то разницу конечно же неувидешь)😐
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* Сергей_я
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2100
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хамит:
умные причем на генетическом уровне.

самому то не смешно после таких слов??
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Доцент
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 11:17
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