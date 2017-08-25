Цитата: 112:

Господи Серый, ты чо одну и ту же картинку уже лет как 8 выкладываешь?

Привык играть мнениями тех, у кого нет мнения?

Пора бы стать уже немного более внимательным иои вменяемым..

Тема не об этом здании, тема о патриотизме..

Вот ты патриотом был СССР?

- он, простой Герой Советского Союза, как ты сам, и твой дедушка...))))))