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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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ПЕЧАЛЬ
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
АСТРА:
11-ая школа по ул. Введенской открылась в 1974 году.

вроде рядом художественная школа в 80х была.Что там было до 1974г.?Цитата:
Бывалый:
Ну вобщем-то еще 9-я школа была потеряна, котороая возле ДК Профсоюзов.

Мда,забыл.Когда то там обозримое колесо стояло и вроде серп и молот высотой метров 8-10.Цитата:
АСТРА:
..........и во вторую школу, которая находилась на углу улиц Пролетарская и Алтынсарина(Калинина)

точно.Сейчас вроде институт усоверше-е учителей.

§ Красный
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 26.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо! Познавательно.
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§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
адоели уже эти переименования

Вот вопрос чисто интересует меня, каким образом они тебе надоели?
И если это так, то почему тебя не было вообще видно в реале в поддержку улицы Тарана?
Начинаем понт гнать как обычно?
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* Доктор СИЗО
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3864
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всего-навсего был первым генералом в советском Кустанае.

случайно не НКВДэшником? Голодоморским?
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ПЕЧАЛЬ
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз вспомнили школы прошлого.То первая находилась между ул.Советской и ул. Баймагамбетова на заду КГУ Байтурсынова

Диана
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всего-навсего был первым генералом в советском Кустанае.

Что интересно, он не был участником ВОВ.В 1941 ему было 33 годика.Думается он не был сыном батрака.Он был сыном Крутого Ка-ха.

§ Ваш земляк
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1156
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
а в Москве до сих пор есть Кустанайская.

Да и не только в Москве. В Самаре своими глазами видел, частенько мимо проезжаю.
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* Доктор СИЗО
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3864
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
случайно не НКВДэшником? Голодоморским?

-начинаю думать....у нас, вообще, есть улица не замаранных в чем то людей?....может нужно брать просто по алфавиту обычные фамилии.....
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* Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9143
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диана:
Что интересно, он не был участником ВОВ

Ну это не обязательно. В тылу милиция тоже нужна была.
Цитата:
Доктор СИЗО:
случайно не НКВДэшником?

Да, им
Профайл

___
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
Раз вспомнили школы прошлого.То первая находилась

здание бывшей первой находилось и до сих пор находится по адресу ул.Павлова 72, сейчас там музыкальная школа.Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
между ул.Советской и ул. Баймагамбетова на заду КГУ Байтурсынова

а здесь была 12я школа, сейчас там художественная

* Доктор СИЗО
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3864
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, им

-значит он все годы репрессий прослужил следователем и гэбистом.... во времена голодомора в одни вагоны грузил зерно для Центра, а в соседние вагоны грузил голодных колхозников....
-как то не вяжется теперь его "героическая" деятельность с недавно установленным и открытым лично Президентом Назарбаевым памятником Голодомора....
-это раньше называлось политической близорукостью с соответствующим сроком...для исправления близорукости... 8-) 8-) 8-)
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Диана
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это не обязательно. В тылу милиция тоже нужна была.

путёвки в Гулак выдовали............

АСТРА
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
вроде рядом художественная школа в 80х была.Что там было до 1974г.?

11 -ая школа открылась в новом здании, построенном в 1974 году. А, рядом с одноэтажном здании старой постройки располагались художественные мастерские

Мирон
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А.В. Каратаев:

Спасибо. Реально интересно вами сказанное. И как же так, вроде новую историю пытаются писать, да и ту с ошибками. Прискорбно.
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