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§ NG.kz
Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия независимости
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К главному городскому празднику преобразилась сцена. Для нее соорудили крышу и оборудовали ее прожекторами. Артисты в этот вечер выступали в искусственном тумане, для которого установили специальный генератор.
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земляк
Re: Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия...




Отправлено: 26.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сарказма в этой статье.
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