NG.kz Впервые День города в Костанае отметили в Парке 25-летия независимости



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:51 К главному городскому празднику преобразилась сцена. Для нее соорудили крышу и оборудовали ее прожекторами. Артисты в этот вечер выступали в искусственном тумане, для которого установили специальный генератор.

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