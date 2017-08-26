NG.kz Ермекбаев о незаконных браках: Родители стали часто обращаться за помощью



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:41 Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемых поправках в законодательстве, связанных с регулированием религиозных обрядов бракосочетания. По его словам, поправки не запрещают совершение религиозных обрядов, так называемые бракосочетания или благословения.

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