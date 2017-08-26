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§ NG.kz
Ермекбаев о незаконных браках: Родители стали часто обращаться за помощью
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал о планируемых поправках в законодательстве, связанных с регулированием религиозных обрядов бракосочетания. По его словам, поправки не запрещают совершение религиозных обрядов, так называемые бракосочетания или благословения.
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* Доктор СИЗО
Re: Ермекбаев о незаконных браках: Родители стали часто...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3864
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего святого не осталось...везде залезли своими грязными ногами....все надо узаконить и поиметь....свои презренные МРП((((((
Профайл

Читатель 1
Re: Ермекбаев о незаконных браках: Родители стали часто...




Отправлено: 26.08.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами развели эту "бодягу", теперь жалуетесь. Пресекать вовремя надо радикалов!)))
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