NG.kz Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:55 У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.

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