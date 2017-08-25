А.В. Каратаев Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для... #72







Отправлено: - 07:51 В отношение ул. им.генерала Арстанбекова. Стала приживаться ошибочное наименование Арыстанбекова. Заявочное в комиссиию и правильное Арстанбекова. Приезжала в наш город его дочь после открытия мемориальной доски отцу на здании ДКНБ (кстати на ней Арстанбеков) и возмущалась неправильным упоминанием фамилии родителя здесь в Костанае и Карабалыке. К тому же фамилии в казахском языке не перекладываются, хотя в нем действительно имеется поименование арыс. Но генерал всегда являлся и будет Арстанбековым. Неувязочка для заметки горакимату. Также часто встречаю ссылки и видел табличку с указанием улицы им.Хакимжанова (на самом деле она им.Хакимжановой, знаменитой нашей поэтессы). И никому дела к тому нет.