/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 6«1...3456»
§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
Читать новость

житель севера
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помните вы. по памяти.
если бы помнили то называли как помнили
просто
Ленина
Калинина
Свердлова
без проспектов и прочая

PS
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если уж юджин взял на себя честь судить о том кто "местный,а кто "неместный"...Форумчане великие вы уж как не рядитесь, все в "музыканты" не годитесь. :-P

§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
переименована в проспект Ленинский.

Не было никогда этого..
Сколько помню - Проспект Ленина..
Я то там на Ленина 45, меня в приемную семью взяли там сперва жыл..
Профайл

Раман
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
ь судить о том кто "местный,а кто "неместный"...Форумчане великие вы уж как не рядитесь, все в "музыканты" не годитесь

Ага, тут таки да
Порода у лица не та.

§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
PS:
том кто "местный,а кто "неместный"...

Согласен, тут по моему раздельно нужно, но если раздельно то вроде похоже на явную нетерпимость..
Тут он решил немного схитрить..
Профайл

§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
если бы помнили то называли как помнили
просто
Ленина
Калинина
Свердлова
без проспектов и прочая

У нас в Рудном до сих пор эти улицы стоят..
У вас вы просто такие, занимаете всегда позицию соглашателей..
Профайл

444
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер, спасибо!

жИтель Казанской
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
там сперва жыл..

жы и шы пишутся с буквой "и".Неуч.PS.Это на кирилице.

§ Ваш земляк
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
и еще хочет чтобы его не материли прилюдно.

Это тупой тролль, очередной наброс на вентилятор. Работа у него такая. Наверное, на зарплате сидит в редакции. Его даже удалять перестали...
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, столько названий хороших похерили...
Отец, когда поехал документы собирать на пенсию, спросил у кого-то на улице, как пройти на улицу такую-то.Все делали круглые глаза, и только бабулька добрая подсказала со словами:" Надоели уже эти переименования!"
Профайл

Мирон
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 05:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pps:
московская - сьянова

а в Москве до сих пор есть Кустанайская.

андрей
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё Николаевск - родное сердцу КУСТАНАЙ - костанай

А.В. Каратаев
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 26.08.17 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отношение ул. им.генерала Арстанбекова. Стала приживаться ошибочное наименование Арыстанбекова. Заявочное в комиссиию и правильное Арстанбекова. Приезжала в наш город его дочь после открытия мемориальной доски отцу на здании ДКНБ (кстати на ней Арстанбеков) и возмущалась неправильным упоминанием фамилии родителя здесь в Костанае и Карабалыке. К тому же фамилии в казахском языке не перекладываются, хотя в нем действительно имеется поименование арыс. Но генерал всегда являлся и будет Арстанбековым. Неувязочка для заметки горакимату. Также часто встречаю ссылки и видел табличку с указанием улицы им.Хакимжанова (на самом деле она им.Хакимжановой, знаменитой нашей поэтессы). И никому дела к тому нет.

§ Доктор СИЗО
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А.В. Каратаев:
В отношение ул. им.генерала Арстанбекова

- просветите нас простых и доверчивых горожан....чем же на костанайской земле прославился этот генерал.... вот генерала Панфилова знаю, а других как то не очень.... может были они генералами, а может и нет.... просто выдали к пенсии новую казенную одежку с нашитыми погонами.... вот тебе и генерал....(((((
Профайл

§ Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9141
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
чем же на костанайской земле прославился этот генерал

Всего-навсего был первым генералом в советском Кустанае.
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 6«1...3456»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 0
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх