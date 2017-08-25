/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 31 июля по 3 августа на 43 хлебоприемных предприятиях Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей с санкции суда проведены обыски для установления фактического объема зерна. По информации Генпрокуратуры, по предварительным подсчетам, общий объем недостачи только по трем областям составил 6 854 407 тонн зерна.
Читать новость

Житель
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ж их посадит?Деньги то ушли понятно куда за это зерно,откуда в Казахстане столько миллиардеров?А это так,очередная вода что бы люди боялись,простые колхозники КХ которые в кредитах сидят имея большие площади.Не бойтесь ребята,воруйте вагонами а то за килограмм точно сядете.

Псаки
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данная тема не нова, правоохранители всех мастей и структур владеют данной информацией давно, начиная с конца 90х. Помню еще налоговая полиция "пыталась" раскачать тему. Поднимите все материалы с тех пор. Недостача была везде на всех элеваторах. Можно было тогда еще эту лавочку прикрыть. Целый бизнес так сказать с этим зерном государственного резерва или как ранее говорили "зерно корпорации".

§ Доктор СИЗО
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
21.1 млн тонн умножаем на тысячу получаем 21.1 млрд кг.делим на 16, т.к в пуде 16 кг. Получаем 1мдрд 318 млн 750 тысяч пудов ;-)

- и еще смело умножайте на 5 ..... многие сотни тысяч гектаров неучтенной плодородной пашни и урожай с этих полей вообще являются личным барышем земельных жучков и их покровителей....
-тут один деятель пишет, перестаньте копаться копаться в чужих карманах.....нет, будем копаться.... вся земля была, есть и будет всегда только народная.... господа розинбаи не выкупили до сих пор даже землю в своих палисадниках 2х3 метра....а умело пользуются попустительством хорошо прикормленных властей...
-и еще показывают смешные урожаи....3-5 центнеров центнеров с гектара....где это видано.... любой нормальный директор совхоза всегда запахивал поля с урожайностью ниже 7-9 центнеров с гектара...
-в совхозе со средней урожайностью, где я работал, даже трижды обворованные партизанами и прочей нечистью, обычные поля, всегда давали урожайность не ниже 18-27 центнеров с гектара...
Профайл

§ Доктор СИЗО
Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 09:24
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 0
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх