Доктор СИЗО Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех... #17





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:00 Цитата: Медный:

21.1 млн тонн умножаем на тысячу получаем 21.1 млрд кг.делим на 16, т.к в пуде 16 кг. Получаем 1мдрд 318 млн 750 тысяч пудов

21.1 млн тонн умножаем на тысячу получаем 21.1 млрд кг.делим на 16, т.к в пуде 16 кг. Получаем 1мдрд 318 млн 750 тысяч пудов

- и еще смело умножайте на 5 ..... многие сотни тысяч гектаров неучтенной плодородной пашни и урожай с этих полей вообще являются личным барышем земельных жучков и их покровителей....

-тут один деятель пишет, перестаньте копаться копаться в чужих карманах.....нет, будем копаться.... вся земля была, есть и будет всегда только народная.... господа розинбаи не выкупили до сих пор даже землю в своих палисадниках 2х3 метра....а умело пользуются попустительством хорошо прикормленных властей...

-и еще показывают смешные урожаи....3-5 центнеров центнеров с гектара....где это видано.... любой нормальный директор совхоза всегда запахивал поля с урожайностью ниже 7-9 центнеров с гектара...

-в совхозе со средней урожайностью, где я работал, даже трижды обворованные партизанами и прочей нечистью, обычные поля, всегда давали урожайность не ниже 18-27 центнеров с гектара...