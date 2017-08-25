архимед Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех... #1







Отправлено: - 22:28 Вот вам и Юрьев день! Получается недостачу "организовали" неприкасаемые "ваши дети"! Пора и привлечь, чтобы чужие боялись! В-первую очередь нужно срочно арестовать все активы подозреваемых, чтобы не переместили в "оффшор"! Прежде чем воровать, многие уже научились это делать как только "пахнет жареным"! Генеральный прокурор РК на своем месте! Браво! теперь с подчиненных спросить, почему не выявили сами? Вопрос большой и должен разрешиться, почему молчали правоохранители о хищении в особо крупном размере!