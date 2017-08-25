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§ NG.kz
Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 31 июля по 3 августа на 43 хлебоприемных предприятиях Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей с санкции суда проведены обыски для установления фактического объема зерна. По информации Генпрокуратуры, по предварительным подсчетам, общий объем недостачи только по трем областям составил 6 854 407 тонн зерна.
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архимед
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и Юрьев день! Получается недостачу "организовали" неприкасаемые "ваши дети"! Пора и привлечь, чтобы чужие боялись! В-первую очередь нужно срочно арестовать все активы подозреваемых, чтобы не переместили в "оффшор"! Прежде чем воровать, многие уже научились это делать как только "пахнет жареным"! Генеральный прокурор РК на своем месте! Браво! теперь с подчиненных спросить, почему не выявили сами? Вопрос большой и должен разрешиться, почему молчали правоохранители о хищении в особо крупном размере!

§ 112
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так..
Субсидии и все такое получили, земли там, а зерно приписали..
И это же не впервые..
Святой какой рекорд то установил?
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§ drakon
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

21,1 миллиона тонн в бункерном весе.

Это сколько мильёнов пудов?...
:lol:
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§ pandit
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не хитрый ли это финт ушами такой? Чтобы создать Единый МегаХолдинг зерновой? Во владении сами знаете кого...
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§ 112
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
хитрый ли это финт ушами такой? Чтобы создать Единый МегаХолдинг зерновой? Во владении сами знаете кого...

То есть прекратить воровство и приписки это "хитрый финт"?
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Читатель 1
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 25.08.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот воруют, так воруют!!!))) ("Ну впереди планеты всей"). Ну а если все области посчитать?? Что, годового урожая не досчитаемся??))

Полтора Иван
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 25.08.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Святой и дядя Вася...бегите..бегите пока в кутузку не загремели...А дядя Вася всё нажитое непосильным трудом хранил в сберегательной кассе..забугорном..чувствовал запах керосина...

§ bgb
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
бегите..бегите пока в кутузку не загремели...

в таких случаях, как правило, страдают не учредители, а директора, которые могли исполнять распоряжения учредителей, или действовать по собственной воле. так что их судьба мало кого интересует, кроме них самих.
а вот имущество должны описать и арестовать для передачи банкам. а те потом через торги реализуют...
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безумец
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по существу существует мыльный пузырь,который должен лопнуть и появятся потерпевшие с подозреваемыми,взяты немаленькие кредиты на зерновые дела,зерно в природе не существует,а им фиктивно уже расплатились по кредитам,,будем ждать повышение цен на хлеб

§ Серый волк
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 02:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно! Семь миллионов тонн ещё никому свистнуть не удавалось! :lol:
Вся редакция Книги рекордов Гиннеса наверное плачет крокодиловыми слезами в ожидании авторов рекорда. :-)
Треть урожая Карл, треть урожая! А мы о каких-то там улицах и остановках! :lol:
Недавно книжка попалась, детская. Называется "Первые в мире". Про первых создателей машин, луноходов, железных дорог, спутников и всяких там космических кораблей. :lol:
Какие наивные люди были! Изюбритатели всякие! :-)
Вот чем заниматься нужно было! :lol:
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Медный
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 03:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

21.1 млн тонн умножаем на тысячу получаем 21.1 млрд кг.делим на 16, т.к в пуде 16 кг. Получаем 1мдрд 318 млн 750 тысяч пудов ;-)

Мирон
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 26.08.17 - 05:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна воров где не укравший хоть немного уже лох.

§ Доктор СИЗО
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полтора Иван:
Святой и дядя Вася...бегите..бегите пока в кутузку не загремели...А дядя Вася всё нажитое непосильным трудом хранил в сберегательной кассе..забугорном..чувствовал запах керосина...

-а зачем они должны куда то убегать....они должны находиться на зоне и работать в карьерах ....а чем они лучше других воришек....
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§ Vital
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4504
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не кто не че не воравал. Государство заставляло брать деньги колхозников под будущее зерно. А колхозник захлебывался в долгах и с каждым годом все сильней. Теперь вот и лопнул пузырь. Зерна нет столько сколько было взято денег. Не святой не дядя вася не сядут. 😃
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