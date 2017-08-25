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≡ Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в котором получила травму Светлана Омельяненко		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в котором получила травму Светлана Омельяненко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы уже закрыли колодец, - сообщил «НГ» заместитель начальника диспетчерской службы ГКП Владимир ЮГАЙ. - У нас с начала 2017 года было украдено 530 крышек. Это на 30 крышек больше по сравнению с прошлым годом.
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§ Серый волк
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, за попадания в Книгу рекордов Гиннеса денежная выплата полагается?

Раньше самый большой карьер в мире, самый большой комвольно - суконный комбинат, самый большой кинотеатр, наконец ЛЭП самого высокого напряжения. А теперь достижения стали интереснее ☺️
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!!!
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото бабуля явно не по тротуару прогуливалась...

Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цена новой крышки - 24 000 тенге.

кусок трубы длиной см 30 и диаметром по ширине колодца, сверху заваривается листом металла диаметром шире трубы. Цена вопроса ?

???
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!!!:
Судя по фото бабуля явно не по тротуару прогуливалась...

чукча не читатель...

димон
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой блин как на фото стоит 2500 тнг, от вдувают в уши

архимед
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько уже говорилось, чтобы железные крышки, если не можете охранять, поменять на пластиковые или железобетонные! Однако и воз ныне там! Видимо есть чей-то интерес! Украли 530 крышек из-за бездействия служб Костанай-Су! Считаю, что руководители данного предприятия должны возместить ущерб вследствие своего бездействия! Свои бездействия по сохранности своего имущества они возложили на полицию и акимат города! Ищите! С таких мелочей и создается "ничегонеделание, безразличие к работе, к сохранности вверенного имущества! Прокурор давно должен в интересах государства предъявить гражданский иск о взыскании денег с руководителей Костанай Су, чтобы разбудить их, за "исчезнувшие" крышки люков! Ведь прошло уже 26 лет, как социализма нет, когда бензин, солярку сливали в кювет, тоннами тащили зерно, чтобы кормить животных, т.е. тащили все что плохо лежит, стоит и т.д., а бездействие, безразличие к вверенному имуществу осталась!

ТАНОМИ
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Мы написали в полицию 53 заявления на пропажу более 200 крышек.
По словам Югая, еще ни одна крышка возвращена не была." А это как понять? Полиция игнорирует заявления? Это , видно, для неё "мелочи". А следовало бы жестко контролировать пункты приёма металлолома и так наказать приёмщиков, чтобы близко не подпускали к себе сдатчиков этих крышек! Из года в год одна и та же песня: сотнями крадут крышки, мало материальный ущерб, так ещё и люди подвергаются риску погибнуть или покалечиться. Если полиции наплевать, если воровство крышек нельзя искоренить, значит надо использовать исключительно пластиковые или железобетонные, как пишет АРХИМЕД. И в чём проблема?

§ Серый волк
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
По словам Югая, еще ни одна крышка возвращена не была." А это как понять? Полиция игнорирует заявления?

Как вы подумать только могли такое? А?
Чтоб полисяи игнорировали живое бабло с крышек?
:lol:
Просто организация наркоторговли - очень узкий спектр, к сожалению ещё не все потребляют, да и тренироваться на чем-то нуно.
Так что это не крышки вообще. Это для вас крышки.
А для их миропонимания это спортзал для тренировок, хде учатся тырить, барыжить и по возможности не попадаться.
Судя по отчёту господина Югая тренировки проходят по высшему разряду и с хорошими результатами. :lol:
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гость
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 26.08.17 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
тоннами тащили зерно

Сейчас тащут миллионами.

§ Доктор СИЗО
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 26.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!!!:
Судя по фото бабуля явно не по тротуару прогуливалась...

-это была не бабуля....а успешная бизнесменка, которая через суд отожмет денежки....а где такие работы в городе, что нужно упахиваться там до часа ночи....плюс неправильная парковка....
-один Моше Винницкий из форумчан честно заплатил 18,5 тысячи теньге за то, что портил каждый вечер газон возле окон своего соседа...
- я считаю такой штраф очень смешным....разов в пять нужно срочно увеличить эту сумму, и жолполовцы, вообще забросили эту работу по отлавливанию хитрож-х водителей....
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