ТАНОМИ Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в... #7







Отправлено: - 23:23 Цитата:"Мы написали в полицию 53 заявления на пропажу более 200 крышек.

По словам Югая, еще ни одна крышка возвращена не была." А это как понять? Полиция игнорирует заявления? Это , видно, для неё "мелочи". А следовало бы жестко контролировать пункты приёма металлолома и так наказать приёмщиков, чтобы близко не подпускали к себе сдатчиков этих крышек! Из года в год одна и та же песня: сотнями крадут крышки, мало материальный ущерб, так ещё и люди подвергаются риску погибнуть или покалечиться. Если полиции наплевать, если воровство крышек нельзя искоренить, значит надо использовать исключительно пластиковые или железобетонные, как пишет АРХИМЕД. И в чём проблема?