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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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kostyk777
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:
в наше время к примеру был клич партии всем классом на ферму или всем классом на комбаины и все шли работать и отличники и хорошисты и троечники (аттестат об образовании не выдавали в течении трех лет) где наша партия НУР ОТАН?

Забываете, уважаемый. Шли и работали, но с урожая - школа получала мебель, путёвки, помощь. Так как это было НАШЕ! Пусть сейчас нападут - скажут общее значит ничьё. Но это было. А сегодня - чего на чужой каравай работать и рот разевать. Я бы вообще запретил печатать сводки с полей - нечего рыться в чужом кармане.

Патриот
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему Архимед промолчал, что по его указанию в областном акимате не взяли на работу выпускника российского ВУЗа? Или о том, что в районных акиматах без взяток и выпускника Гарварда на работу не возьмут?

Костанаец2
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прошлый вот читал и даже обидно было ему иногда

Напомните пожалуйста! Вроде, бы когда Он грозился Серому между рог заехать?

* Серый волк
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше всего характеризует уровень высказываний на сборище вот эта пластмассовая кладбищенская клумба в зале:

Именно эта кладбищенская клумба ярче всего показывает уровень развития чиновников и уроветь той деградации куда могут окунуться потенциальные выпускники. :-)

Оно им надо, опускаться до уровня этой клумбы, получив качественное образование?
:-)

Вы, господа из акимата провалили все возможности области.
Кому вы теперь нужны со своими пустозвонными обращениями? :-)

У вас нет перспектив для образованных людей.
У вас нет построенного гражданского общества.
У вас нет социальной среды.
У вас нет защищенности граждан.
У вас нет культурной среды.

У вас есть одна только сплошная одичалая дикарямба! :lol:

В ненавидите горожан и это видно даже в повсеместном наплевательском отношении при варварских вандальных реконструкциях, когда людей заставляют прыгать по полосе препятствий к автобусам и через раскопки с которых украли деньги даже на ограждении места производства работ.
У вас нет абсолютно никаких перспектив, кроме тырить бюджет. :-)
У вас нет ничего. И ни один качественный выпускник, стоящий перед выбором, никогда вас не выберет.
Потому, что вам плевать на все программы развития цивлизованных городов.
Вам плевать на программы привлечения специалистов и создания для них достойной городской среды.
Вам вообще на людей плевать как это видно из любого фото.
У вас в почёте коррупция, кумовство, забвение истории города и культ гнилых подрядчиков, демонстративно осваивающих бюджеты и показуха по возможной траектории движения Назарбаева при приезде.
:-)
Город под вами непригоден для жизни большее время года.
От жары, до снегопадов и до слякоти. Область под вашим "под контролем" может случайно утонуть во время паводка.
Ваши чиновники освоили только покупку жоповозок для своих задов ценой бюджета района и выглядят с этими машинами, как ходячие карикатуры на чиновника!
:-)
И вообще вся ваша деятельность в этом символическом слогане на главной улице просто полностью отражается:


Вы ещё хотите, что-то сказать выпускникам?
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 25.08.2017 - 23:12]
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Bravo
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учителя не создают условий. Они должны, и надо это узаконить, ходить на предприятия для заключения различных меморандумов, работать в направлении по престижу рабочих специальностей, выезжать в ВУЗ приграничные и приглашать выпускников и т.д., а то вообще ничем не занимаются, никакого патриотизма. Правильно говорите товарищ аким. Что нас ждет в будущем, граждане, страшно подумать? Терпения и здоровья вам, учителя!

§ 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


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Сообщений: 6191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Господи Серый, ты чо одну и ту же картинку уже лет как 8 выкладываешь?
Привык играть мнениями тех, у кого нет мнения?
Пора бы стать уже немного более внимательным иои вменяемым..
Тема не об этом здании, тема о патриотизме..
Вот ты патриотом был СССР?
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§ пешеход
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
пешеход


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Сообщений: 66
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 26.08.17 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная тенденция нагнетается в стране, относительно выезда в РФ молодежи на учебу, да и вообще на ПМЖ. То в ВКО муссируют данную тему, то Павлодар. В одной только НГ (Костанай) за пол месяца около 4-5 статей. Не спроста в стране данная тема набирает обороты. Либо подталкивается русскоязычная часть населения на переезд, говоря как у нас плохо, либо вежливо попросить ...покинуть корабль. У нас все отлично, гранитные бордюры, дороги то роют, то асфальт кладут, а через месяц опять там же копают. Денег в стране много, нефтеналоги идут.
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* Серый волк
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят в одном государстве, застрявшем между Чёрным морем и Европой, сотрудники военкомата, чтоб поймать призывников в разбегающуюся армию, изобретают самые невероятные СМС уловки.

Типа: "Серёж, это твоя одноклассница. Срочно позвони мне, у меня два билета на Ани Лорак" :lol:

Может быть чиновникам акимата попробовать перенять метод, и ну хоть кого-то из выпускников поймать получится? :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 26.08.2017 - 00:20]
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Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 26.08.17 - 02:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 26.08.17 - 02:59
Комментарий проходит проверку.

* Серый волк
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9004
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.08.17 - 03:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи

Цитата:
112:
Господи Серый, ты чо одну и ту же картинку уже лет как 8 выкладываешь?

Приписками занимаешься аки отрок элеваторный?
:lol:
Снимок сделан на фасаде бывшего (украденного у жителей города) магазина "Знание" 20 октября 2015 года. :-)
С тех пор если что и поменялось из перспектив, то только в худшую сторону. :lol:
Ибо кто не развивается - тот деградирует!
А кто упускает возможности - тот рубит будущее своё и последующих.

Писали тебе отрок непонятливый с Уской колеи, что перспектив никаких, если только приписки тырить, или китайчатиной торговать в бывшем магазине "Знание".

Кстати ровно через сорок одну минуту на этом же самом месте снял, как тушу неразделанную затаскивают в бывший магазин "Знание".
Выложить? али запомнил образ сей иконы местной и смысла жизни и пути образования? :lol:

[Исправлено: Серый волк, 26.08.2017 - 00:13]
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