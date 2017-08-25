Серый волк Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9004

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Лучше всего характеризует уровень высказываний на сборище вот эта пластмассовая кладбищенская клумба в зале:



Именно эта кладбищенская клумба ярче всего показывает уровень развития чиновников и уроветь той деградации куда могут окунуться потенциальные выпускники.



Оно им надо, опускаться до уровня этой клумбы, получив качественное образование?





Вы, господа из акимата провалили все возможности области.

Кому вы теперь нужны со своими пустозвонными обращениями?



У вас нет перспектив для образованных людей.

У вас нет построенного гражданского общества.

У вас нет социальной среды.

У вас нет защищенности граждан.

У вас нет культурной среды.



У вас есть одна только сплошная одичалая дикарямба!



В ненавидите горожан и это видно даже в повсеместном наплевательском отношении при варварских вандальных реконструкциях, когда людей заставляют прыгать по полосе препятствий к автобусам и через раскопки с которых украли деньги даже на ограждении места производства работ.

У вас нет абсолютно никаких перспектив, кроме тырить бюджет.

У вас нет ничего. И ни один качественный выпускник, стоящий перед выбором, никогда вас не выберет.

Потому, что вам плевать на все программы развития цивлизованных городов.

Вам плевать на программы привлечения специалистов и создания для них достойной городской среды.

Вам вообще на людей плевать как это видно из любого фото.

У вас в почёте коррупция, кумовство, забвение истории города и культ гнилых подрядчиков, демонстративно осваивающих бюджеты и показуха по возможной траектории движения Назарбаева при приезде.



Город под вами непригоден для жизни большее время года.

От жары, до снегопадов и до слякоти. Область под вашим "под контролем" может случайно утонуть во время паводка.

Ваши чиновники освоили только покупку жоповозок для своих задов ценой бюджета района и выглядят с этими машинами, как ходячие карикатуры на чиновника!



И вообще вся ваша деятельность в этом символическом слогане на главной улице просто полностью отражается:





Вы ещё хотите, что-то сказать выпускникам?





[Исправлено: Серый волк, 25.08.2017 - 23:12]