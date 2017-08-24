Цитата: antonK:

Парковка с частичным или полным заездом на тротуар РАЗРЕШЕНА легковым автомобилям, если это не мещает пешеходам!!



Обратите внимание на незаметную водителям часть правила - "если это не мешает пешеходам". А теперь, господа водители, запомните, а еще лучше запишите себе куда-нибудь в памятный блокнотик, что ваши автомобили будут мешать пешеходам всегда и везде. Даже когда ваши авто ездят по своим дорогам, они уже мешают пешеходам. Так что если где-то в правилах вам встретится фраза о помехах для пешехода, знайте, что вы априори нарушили этот пункт.