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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фильм смотрю, "В погоне за счастьем"..
Господи, да если б хотя бы 10 процентов форумчан, народишка как следствие, были такими как герой Вила Смита, жили бы мы совсем по другому..
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Фильм смотрю, "В погоне за счастьем".


я семечки щелкаю во дворе в пакетик . и че?
сообщать об этом на весь мир?
мрачный ты тип стал.
старость что-ли наступила.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первый матч.
«Барыс» — «Спартак» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 39:08 Сен-Пьер (Вей, Доус). В равенстве
2:0 — 59:35 Сен-Пьер. В большинстве, в пустые ворота

удачное начало.
жалко что без Боченски и Бойда.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
семечки щелкаю во дворе в пакетик . и че?

Цитата:
ваще:
Отправлено: 25.08.17 - 22:14
первый матч.

Ну и?
Зашем сообщаешь?
То то..
Ты же уже взрослый вроде парень, уже дед, а какие то глупрсти говоришь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же говорю со смыслом..
Почему вы так живете, смотря зомбо ящик и радуясь там чему то, забываете о реальной жЫзни..
Разница улавил?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого..
Фильм то про самого Криса Гарнера..
Но как сыграл Вил Смити, во истину потрясающий актер..
Эх, есть чему поучиться у америкашек..
Но только ведь не хотим..
Барыс..
По настоящему проигрышная команда, ее смотрим..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я же говорю со смыслом..
Почему вы так живете, смотря зомбо ящик и радуясь там чему то, забываете о реальной жЫзни..
Разница улавил?

Ты, дя..ел, давно ли перестал постить новости, которые прочитал где-то на просторах Интернета?! Себя вспомни, неполживый ты наш!
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