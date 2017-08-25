Серый волк Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9001

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:46 Лучше всего характеризует уровень высказываний на сборище вот эта пластмассовая кладбищенская клумба в зале:



Именно эта кладбищенская клумба ярче всего показывает уровень развития чиновников и уроветь той деградации куда могут окунуться потенциальные выпускники.



Оно им надо, опускаться до уровня этой клумбы, получив качественное образование?



Вы, господа из акимата провалили все возможности области.

У вас нет перспектив для образованных людей.

У вас нет построенного гражданского общества.

У вас нет социальной среды.

У вас нет защищенности граждан.

У вас нет культурной среды.

У вас есть одна только сплошная одичалая дикарямба!

В ненавидите горожан и это видно даже в повсеместном наплевательском отношении при варварских вандальных реконструкциях, когда людей заставляют прыгать по полосе препятствий к автобусам и через раскопки с которых украли деньги даже на ограждении места работ.

У вас нет абсолютно никаких перспектив, кроме тырить бюджет.

У вас нет ничего. И ни один качественный выпускник, стоящий перед выбором, никогда вас не выберет.

Потому, что вам плевать на все программы развития цивлизованных городов.

Вам плевать на программы привлечения специалистов и создания для них достойной городской среды.

Вам вообще на людей плевать как это видно из любого фото.

У вас в почёте коррупция, кумовство, забвение истории города и культ гнилых подрядчиков демонстративно осваивающих бюджеты и показуха по возможной траектории движения Назарбаева при приезде.

Город под вами непригоден для жизни большее время года. От жары, до снегопадов и до слякоти. Область под вашим "под контролем" может случайно утонуть во время паводка.

Ваши чиновники освоили только покупку жоповозок для своих задов ценой бюджета района.

И вообще вся ваша деятельность в этом символическом слогане на главной улице просто отражается:





Вы ещё хотите, что-то сказать выпускникам?





[Исправлено: Серый волк, 25.08.2017 - 21:49]