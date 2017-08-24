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≡ Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области начался прием заявок от претендентов, желающих попасть в "Золотую книгу молодежи". Жители региона в возрасте от 14-ти до 29 лет могут сообщить о себе конкурсной комиссии до 25 октября.
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1504
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 25.08.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И наш девиз - Начни с себя..

Браво, конечно. Но в книгу золотой молодёжи вам не попасть. Староваты будете)))))
Цитата:
112:
А я регистрацию на форуме еще не покупал..

Зачем "тупите"? Речь шла о титулах. Разъясню на всякий "пожарный", вдруг и правда не поняли.

§ 112
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
в книгу золотой молодёжи вам не попасть. Староваты б

В душе мы все молоды..
Креновей другое, когда 24х летние чувствуют себя стариками..
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§ 112
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Речь шла о титулах. Р

А..
Я думал НГ уже конкурс на ники из красивых Цыфр наделала..
Профайл

Костанаец2
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 25.08.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бората Сагдиева внесите обязательно в эту книгу! Причём номером 1-м. Он как псевдожурналист, для популярности нашей страны куда больше сделал, чем вся эта " золотая молодёжь" , типа Максата Усенова и ему подобных. Даже Наш Папа это отметил!
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