Цитата: 112:

И наш девиз - Начни с себя..

Браво, конечно. Но в книгу золотой молодёжи вам не попасть. Староваты будете)))))

Цитата: 112:

А я регистрацию на форуме еще не покупал..

Зачем "тупите"? Речь шла о титулах. Разъясню на всякий "пожарный", вдруг и правда не поняли.