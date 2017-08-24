Цитата: Директор Пляжа:

ак далеки эти люди от народа.

Только по себе и судят.

У большинства народа, которым за 40-50, нет смартфонов.

Спустились бы раз, с небес на землю.



+100500

они им просто не нужны по жизни.

дома компы стоят . этого достаточно.

зачем выбрасывать деньги на то чего не требуется в жизни.